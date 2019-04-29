Главный тренер "Пюника" Александр Тарханов выразил мнение, что за последние 30 лет в армянском футболе произошло много негативных изменений, сообщает официальный Youtube-канал ереванской команды.

В апреле 2019-го Тарханов возглавил "Пюник". Ереванский клуб занимает второе место с 46 очками в турнирной таблице чемпионата Армении после 26 туров.

– Очень многое поменялось и не в лучшую сторону. Раньше армянские футболисты были техничные. Я не говорю о плеяде 1973 года. Когда играл "Арарат", то они всегда выглядели одними из лучших. Было достаточно много очень хороших игроков, – сказал Тарханов.