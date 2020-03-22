Александр Тарханов: «От онкологии умирает больше всего людей. А здесь всего лишь коронавирус»

Вице-президент армянского «Пюника», известный российский тренер Александр Тарханов считает, что коронавирус — не самая страшная угроза.

«Только белорусы в футбол играют. Хорошо, что хоть какой-то спорт остался, — цитируют Тарханова «РИА Новости». — С другой стороны, когда такая эпидемия, лучше взять паузу. Лучше переждать и потом продолжить играть. В Италии и Китае коронавирус серьезно ударил. В некоторых странах он уже пошел на спад, много выздоровевших людей.

Вообще, от гриппа больше болеют. А если взглянуть на онкологию? От нее умирает больше всего людей. А здесь всего лишь коронавирус. Я каждый год прохожу обследование, вижу ситуацию, сколько людей лечатся, умирают. Вот с чем надо бороться. У меня давно уже все это прошло, это было 12-13 лет назад. Для людей с онкологией коронавирус не самая страшная угроза, поверьте".

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 297 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 382. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте