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Мостовой — о работе в Европе: «Согласился бы потренировать «Бенфику», если бы меня пригласили»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил готовность стать тренером португальской «Бенфики».

«В Европе все к нам относятся с большим уважением! Хоть я и в Португалии играл не так долго, как в Испании, где, услышав фамилию Мостовой, люди кланяться начинают, все равно всегда тепло встречают и вспоминают. Поэтому, конечно, согласился бы потренировать «Бенфику», если бы меня пригласили!» — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Мостовой выступал за «Бенфику» с 1992 по 1994 год. Также 56-летний специалист известен по выступлениям за «Сельту», «Алавес», «Кан», «Страсбург» и «Спартак». Мостовой завершил карьеру в 2005 году.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
ФК Бенфика
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