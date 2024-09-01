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Сегодня, 10:53

Мостовой: «Лет через десять в футболе могут появиться трансгендеры. Главное, чтобы не роботы»

Зарина Халимхонова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем футбола.

«Гипотетическое будущее? Футбол превратили в большой бизнес, потому что поняли, что это — самый популярный вид спорта на планете. И теперь все на нем зарабатывают, потому что жизнь без денег — это не жизнь. Футбол превратили в науку. Ясно, что это помогает в реабилитации, например. А когда говорят: «Мы десять раз сделаем то-то и то-то». Тогда «по науке» надо было взять мальчика и через десять лет воспитать из него Месси. Но такого же никогда не будет! Сейчас что только не едят и пьют, но все равно есть сильные и слабые, талантливые и гениальные, плохие и бездарные. Всегда так было и Будет. Слышал, на Паралимпиаду допустили спортсмена-трансгендера. Допускаю, что лет через десять они в футболе могут появиться. Что поделать. Главное, чтобы роботы не появились. В науке — пожалуйста. Но футбол играют живые люди», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее директор МОК по коммуникациям заявил, что для решения проблемы по трансгендерам в спорте нужен научный консенсус.

Александр Мостовой
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