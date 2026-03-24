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Александр Мостовой отреагировал на увольнение Абаскаля из «Атлетико Сан Луис»

Анастасия Пилипенко

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на увольнение экс-наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Атлетико Сан Луис».

«Друзья, привет! Сегодня новость, узнал с утра (смеется)... Гильермо Абаскаль ушел со своего поста.
Ой, елки-палки. Ну, говорят, что он сам ушел! Но нам неважно. Главное, чтобы в «Спартак» он снова не вошел (улыбается)», — сказал Мостовой в своем Telegram-канале.

Абаскаль возглавлял «Атлетико Сан-Луис» с лета 2025 года. Под его руководством команда провела 32 матча, в которых одержала 10 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 19 поражений.

С 2022 по 2024 годы Абаскаль был главным тренером «Спартака». С ним красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.

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Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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