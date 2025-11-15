Футбол
Сегодня, 16:55

Мостовой предпочел бы Бекхема, а не Роналду: «Все же знают, что Криштиану себе там много всего переделал»

Дарик Агаларов

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Криштиану Роналду, считающего себя привлекательнее Дэвида Бекхема.

«Я бы предпочел Бекхема. Также как и девчонки. Все же знают, что Криштиану себе там много всего переделал. Вы посмотрите на фотографии Роналду, когда ему было 18 лет. А Бекхема наградила природа — таких людей не много», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее Роналду высказался о своей красоте в ходе интервью для журналиста Пирса Моргана. Португалец заявил, что на пляже на него обратили бы больше внимания, чем на Дэвида Бекхема.

