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15 мая 2025, 18:41

Мостовой посоветовал Моуринью выбрать Португалию, а не РПЛ: «У нас достаточно специалистов»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Жозе Моуринью в сборную Португалии.

«На клубном уровне он уже пошел вниз. Когда ты в сильной команде — это одно. А другое — попробуй сделать чемпионом команду с 12-15 места. Моуринью выигрывал в сильных командах, а из средних клубов его выгоняют. Годы берут свое. Вернуться на родину — хорошо. В РПЛ? Не надо. В нашем чемпионате достаточно специалистов. И мы не играем нигде в еврокубках. Какой смысл ему? Он не придумает ничего нового. Кого у нас только не было в РПЛ, а запросы у них большие», — сказал Мостовой «СЭ».

15 мая сообщалось, что 62-летний специалист заключил предварительное соглашение с Португальской федерацией футбола. Ожидается, что Моуринью может возглавить сборную Португалии после финала Лиги наций, который пройдет в начале июня.

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Александр Мостовой
Сборная Португалии по футболу
Жозе Моуринью
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