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Сегодня, 11:15

Мостовой — об итогах голосования за «Золотой мяч»: «Это мог быть политический шаг. Для меня Винисиус был лучшим»

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Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на вручение «Золотого мяча» полузащитнику «Манчестер Сити» Родри по итогам сезона-2023/24.

«С одной стороны, рад, что это испанец. С другой стороны, задолго до церемонии говорил, что Винисиус больше заслуживает. Все-таки это индивидуальная награда. Многие говорят, что Испания заслужила. Они выиграли чемпионат Европы, а Бразилия ничего не выиграла, ну и что? Аргентина не выигрывала ничего 15 лет при Месси, и ничего. Человек по 70 забивал и по 100 отдавал, ну вы чего? Остаюсь при своем мнении: да, Родри — молодец, но для мне все равно Винисиус лучший. Ему только 24 года, а он уже четвертый год разрывает всю Европу», — сказал Мостовой «СЭ».

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор. «Футбол сегодня проиграл». Как в «Реале» отреагировали на итоги «Золотого мяча»?

Мостовой также поделился мнением о том, что вручение «Золотого мяча» Родри — политический шаг.

«Верю, что это мог быть политический шаг. Камавинга, сказал, что футбол — это политика. Это не в упрек Родри, он тоже заслуживает. Только приз один, было бы их два, то я бы им обоим дал. Но если он один, то я выбираю Винисиуса», — добавил Мостовой.

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира. Также полузащитник стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.

Александр Абустин

Александр Мостовой
Винисиус Жуниор
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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