Мостовой — о возможном возвращении Антона Миранчука в Россию: «Хорошо, когда есть запасной аэродром»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о готовности полузащитника «Сьона» Антона Миранчука вернуться в РПЛ.

«Антон уехал, попробовал себя. Но, наверное, у него не получилось. Хорошо, когда есть запасной аэродром. И в Россию можно всегда вернуться на хорошие условия и в спокойный чемпионат, где ты будешь одним из лучших. Уверен, он здесь пригодится», — сказал Мостовой «СЭ».

Антон Миранчук — воспитанник «Локомотива». В сентябре 2024 года он перешел в «Сьон», в составе которого забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах.

Контракт 29-летнего россиянина с клубом из Швейцарии действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2,5 миллиона евро.