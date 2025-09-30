Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

30 сентября, 16:20

Мостовой — об Абаскале: «Такие за счет нас, футбольных людей, устраивают себе жизнь»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший полузащитник СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о неудачах бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в Мексике.

После 11 туров «Атлетико Сан-Луис» набрал 10 очков и идет на 12-й строчке в чемпионате Мексики.

«Когда что-то происходит с Абаскалем, все начинают мне звонить. А я говорю: ребята, забудьте про него. Вы ему и так дали столько хайпа, что он до сих пор на слуху у нас. Это же безумие! Такие за счет нас, футбольных людей, устраивают себе жизнь. Хочется посмотреть на людей, которые приглашают Абаскаля. Понятно, что деньги и славу никто не отменял. Не удивлюсь, если Абаскаль у нас снова всплывет. Люди, которые не знают, как остановить мяч, рассказывают про футбол. Такой у нас футбол», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Мостовой
Гильермо Абаскаль
Читайте также
The Athletic узнал стоимость самого дорогого билета на ЧМ по футболу 2026 года
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Захарова назвала отношения России и Запада огнем
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Berkut-7

    Нефутбольный Абаскаль готов тренировать даже на другом континенте, а футбольный Мостовой жопу от стула не в состоянии оторвать даже в России , а не то что куда-то ехать.

    30.09.2025

  • zg

    Бухой!Отстань от Саши и никогда ему больше не звони!Понял,да?!

    30.09.2025

  • Артемон Доберманов

    После спитчей Александра всегда ставлю видео его голов в Испании,что бы вернуться к ,, Мостовому здорового человека,,

    30.09.2025

  • clyushnikoff

    а я удивлюсь если тебя кто то назначит тренером

    30.09.2025

  • AZ

    Если футбольные люди устраивают себе жизньза счет умения пинать мячик, почему кому-то более умному не устроить своюжизнь за счет них?

    30.09.2025

  • Slim Tallers

    Как ни старайся,Бубнова тебе не переплюнуть. Нравится быть фриком и шутом гороховым - присоединяйся к Александру Викторовичу.

    30.09.2025

  • Palacios

    А есть ещё бесконечные футбольные эксперты, которые бесполезны, как только сняли бутсы - Мостовой, Шалимов, Корнеев, Пименов, Радимов, Ташуев, Билелетдинов и прочие, прочие, прочие... Которые пытаются устроить себе жизнь в тренерстве, но не получается, ибо - не дано!

    30.09.2025

  • ровнов

    А потренировать Прогресс Зеленодольский Саша Мостовой не согласен потренировать?

    30.09.2025

  • Врн36

    Как же он надоел со своими высерами. Абаскаль худо бедно, но работае, а мост только языком пизд...т

    30.09.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Всё-таки Мост глубоко больной человек. Абаскаль, работающий ежедневно, живёт за счёт старого бездельника Сашки, о существовании которого, скорее всего, и не подозревает. Говорить же о каких-то особенных неудачах рыжего в Мексике не приходится, команда и до него была так себе.

    30.09.2025

  • Федот

    Лови момент, Саша. Все интервью только за деньги! А то, ишь чего удумали, ответ твой, денежки их! Непорядок!

    30.09.2025

    • «Порту» одержал 8 побед в 8 матчах при Фариоли с разницей голов 20-1

    Sky Sports: УЕФА отложил решение об отстранении Израиля из-за плана Трампа

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости