Мостовой — об Абаскале: «Такие за счет нас, футбольных людей, устраивают себе жизнь»

Бывший полузащитник СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о неудачах бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в Мексике.

После 11 туров «Атлетико Сан-Луис» набрал 10 очков и идет на 12-й строчке в чемпионате Мексики.

«Когда что-то происходит с Абаскалем, все начинают мне звонить. А я говорю: ребята, забудьте про него. Вы ему и так дали столько хайпа, что он до сих пор на слуху у нас. Это же безумие! Такие за счет нас, футбольных людей, устраивают себе жизнь. Хочется посмотреть на людей, которые приглашают Абаскаля. Понятно, что деньги и славу никто не отменял. Не удивлюсь, если Абаскаль у нас снова всплывет. Люди, которые не знают, как остановить мяч, рассказывают про футбол. Такой у нас футбол», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».