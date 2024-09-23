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Алаев — о российских легионерах: «Мне понятен выбор всех, кто уехал этим летом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии для «СЭ» оценил игру российских легионеров.

— Много наших футболистов уехало за границу этим летом...
— Успеваю следить за всеми. Всегда радуюсь их успехам. Алексей Миранчук в МЛС забил два гола подряд, Чалов расчехлил, Кузяев расчехлил. Следим и всем желаем удачи.

— Аршавин оценивал некоторые переходы наших игроков в иностранные клубы фразой «ни денег, ни славы». Такие трансферы этим летом были?
— Мне понятен выбор каждого из них, всех, кто уехал. И я просто хочу пожелать им удачи.

25-летний Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ», сыграв на ноль в матче с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов. Голом в матче 5-го тура лиги 1 против «Монако» (1:3) отметился полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.

Нападающий ПАОКа Федор Чалов забил дебютный мяч во встрече 5-го тура чемпионата Греции с «Волосом» (4:1).

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отметился двумя голами в МЛС, забив в ворота «Интер Майами» (2:2) и «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:2).

Александр Головин
Далер Кузяев
Матвей Сафонов
Футбол
Александр Алаев
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