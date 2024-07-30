Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 05:10

Альберт Риера снова возглавил «Целе»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Целе» объявил о назначении Альберта Риеры на пост главного тренера клуба.

Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Риера уже руководил «Целе» с июля по октябрь 2023-го. В прошлом сезоне 43-летний специалист руководил «Бордо».

«Риера, к которому присоединятся помощник Пабло Ремон Артета, тренер по физподготовке Хулиан Хименес Серрано и аналитик Рубен Берроги Байгорри, начнет свою работу в «Целе» 30 июля, когда клуб сыграет со «Слованом» в Братиславе в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов», — говорится в заявлении клуба.

26 июля «Бордо» объявил о потере профессионального статуса и запустил процедуру банкротства.

В прошедшем сезоне клуб занял 12-е место во втором дивизионе страны, но из-за проваленной финансовой проверки был понижен до третьей лиги. Сначала клуб подал апелляцию на данное решение, но позже отказался от нее, так как не нашел нового владельца.

Альберт Риера
ФК Бордо
0
Читайте также
Медведев и Мирра Андреева проиграли в первом круге микста на Олимпиаде
Знаменосцу сборной Израиля на Олимпиаде-2024 угрожают убийством
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол 16-летнего Мастантуоно принес «Ривер Плейту» победу над «Сармьенто»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости