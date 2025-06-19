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Алаев — о еврокубках: «Надеемся, что в следующем сезоне что-то поменяется»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал жеребьевку еврокубков.

«В этом сезоне кто-то рассчитывал, что мы будем участвовать в жеребьевке? Нет. Но надеемся, что в следующем сезоне что-то поменяется», — рассказал Алаев в кулуарах ПМЭФ.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор команды проводят только товарищеские матчи.

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Футбол
Александр Алаев
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