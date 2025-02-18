«Аль-Васль» — «Аль-Хиляль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Васль» на своем поле примет «Аль-Хиляль» в матче 8-тура основного раунда Лиги чемпионов АФК во вторник, 18 февраля. Игра состоится на стадионе «Забиль» в Дубае (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире в России трансляцию встречи покажут на телеканале СТАРТ. Также следить за игрой можно онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В группе В клуб из ОАЭ набрал 11 очков и занимает пятое место, команда из Саудовской Аравии с 19 баллами располагается на второй строчке.

В истории очных противостояний «Аль-Васль» и «Аль-Хиляль» еще не встречались.

Элитная Лига чемпионов АФК сезона-2024/2025 стартовала 6 августа и завершится 4 мая.