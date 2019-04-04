"Аль-Садд" Хави стал чемпионом Катара

Победителем чемпионата Катара стал клуб "Аль-Садд". За эту команду выступает знаменитый полузащитник Хави Эрнандес, известный по игре за "Барселону" и сборную Испании.

В матче 21-го тура "Аль-Садд" обыграл "Аль-Ахли" (7:2). Команда набрала 54 очка и стала недосягаемой для конкурентов. Идущая второй "Лехвия" имеет 47 очков.

39-летний Хави Эрнандес выиграл чемпионат Катара впервые в карьере. За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года. Для его команды этой 14-й титул в истории. В составе "Барселоны" футболист восемь раз выиграл чемпионат Испании.

В активе ветерана в нынешнем сезоне 12 матчей, два года и пять голевых передач.