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Сегодня, 17:30

«Аль-Садд» — «Аль-Хиляль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Садд» встретится с «Аль-Хилялем» в матче Лиги чемпионов АФК
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Форвард «Аль-Хиляль» Малком.
Фото Reuters

Саудовский «Аль-Хиляль» и катарский «Аль-Садд» встретятся в матче 5-го тура азиатской Лиги чемпионов во вторник, 26 ноября. Игра пройдет на Стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Дохе и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Старт», трансляция начнется за пять минут до матча.

В четырех турах Лиги чемпионов «Аль-Хиляль» набрал 12 очков, победив «Аль-Раян», «Аль-Шорту», «Аль-Аин» и «Эстеглал». У «Аль-Садда» — 8 очков после ничьих с «Аль-Гарафой» и «Аль-Васлом» и побед над «Эстеглалом» и «Персеполисом».

Действующим победителем Лиги чемпионов АФК является «Аль-Аин» из ОАЭ, в финале сезона-2023/24 обыгравший японскую «Йокогаму» (6:3 по сумме двух встреч).

Футбол
ФК Аль-Хиляль
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