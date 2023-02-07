Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:53

«Аль-Наср» предложил контракт Бускетсу с зарплатой 18 миллионов евро в год

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Аль-Наср» предложил контракт полузащитнику «Барселону» Серхио Бускетсу, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, саудовский клуб предлагает 34-летнему игроку зарплату 18 миллионов евро в год чистыми. При этом срок соглашения футболист может выбрать самостоятельно.

Бускетс не торопится с ответом, так как намерен дождаться предложения от «Барселоны» о продлении контракта.

Ранее уже сообщалось, что «Аль-Наср» делал предложение полузащитнику в размере 20 миллионов евро в год, но Бускетс отказался.

Действующий контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Бускетс сыграл 27 матчей во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей.

Источник: Mundo Deportivo
Серхио Бускетс
ФК Аль-Наср
ФК Барселона
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первый тренер Кокорина не удивлен, что футболист вышел на второе место в гонке бомбардиров на Кипре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости