«Аль-Наср» предложил контракт Бускетсу с зарплатой 18 миллионов евро в год

«Аль-Наср» предложил контракт полузащитнику «Барселону» Серхио Бускетсу, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, саудовский клуб предлагает 34-летнему игроку зарплату 18 миллионов евро в год чистыми. При этом срок соглашения футболист может выбрать самостоятельно.

Бускетс не торопится с ответом, так как намерен дождаться предложения от «Барселоны» о продлении контракта.

Ранее уже сообщалось, что «Аль-Наср» делал предложение полузащитнику в размере 20 миллионов евро в год, но Бускетс отказался.

Действующий контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Бускетс сыграл 27 матчей во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей.