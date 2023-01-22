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Сегодня, 22:24

«Аль-Наср» одержал победу в дебютном матче Криштиану Роналду и вышел в лидеры чемпионата Саудовской Аравии

Иван Шитик
Корреспондент
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«Аль-Наср» победил в первом матче с Криштиану Роналду в составе.
Фото Reuters

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттифак» в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 1:0. Автором победного мяча стал бразильский полузащитник Андерсон Талиска.

В этой встрече за «Аль-Наср» дебютировал нападающий Криштиану Роналду. Он вывел команду на поле с капитанской повязкой.

37-летний португалец провел на поле все 90 минут.

«Аль-Наср» набрал 33 очка и вышел на первое место в турнирной таблице.

Идущий вторым «Аль-Хиляль» имеет в активе 32 очка, но провел на один матч больше.

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Ювентус 0
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П1

25%

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П2

16%

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Ливерпуль 0
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29%

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Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
8
1
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