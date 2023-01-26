«Аль-Наср» Криштиану Роналду проиграл в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Наср» с Криштиану Роналду проиграл «Аль-Иттихаду» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии — 1:3.
Португалец провел на поле весь матч, но не смог отличиться результативными действиями.
В составе «Аль-Насра» гол на счету полузащитника Андерсона Талиски.
За «Аль-Иттихад» забили форвард Ромариньо, нападающий Абдерразак Хамдалла и защитник Муханнад Шанкити.
В финале Суперкубка «Аль-Иттихад» сыграет против «Аль-Фейхи» 29 января.
Суперкубок Саудовской Аравии. 1/2 финала
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср» — 3:1 (2:0)
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