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26 января, 23:07

«Аль-Наср» Криштиану Роналду проиграл в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии

Виталий Косик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

«Аль-Наср» с Криштиану Роналду проиграл «Аль-Иттихаду» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии — 1:3.

Португалец провел на поле весь матч, но не смог отличиться результативными действиями.

В составе «Аль-Насра» гол на счету полузащитника Андерсона Талиски.

За «Аль-Иттихад» забили форвард Ромариньо, нападающий Абдерразак Хамдалла и защитник Муханнад Шанкити.

В финале Суперкубка «Аль-Иттихад» сыграет против «Аль-Фейхи» 29 января.

Суперкубок Саудовской Аравии. 1/2 финала

«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср» — 3:1 (2:0)

Криштиану Роналду
Футбол
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