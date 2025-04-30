Футбол
30 апреля, 17:15

«Аль-Наср» — «Кавасаки»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Азии

«Аль-Наср» и «Кавасаки» встретятся в полуфинале Лиги чемпионов Азии
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Аль-Наср» из Саудовской Аравии и «Кавасаки» из Японии встретятся в полуфинале Лиги чемпионов Азии в среду, 30 апреля. Игра пройдет на стадионе университета короля Сауда в Эр-Рияде, начало — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут телеканал «Старт» и сайт tvstart.ru по подписке. Результат игры «Аль-Наср» — «Кавасаки» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В плей-офф азиатской Лиги чемпионов «Аль-Наср» прошел «Эстеглал» и «Йокогаму», а «Кавасаки» — «Шанхай Шэньхуа» и «Аль-Садд».

По итогам общего этапа ЛЧ «Аль-Наср» занял третье место в Западной конференции, а «Кавасаки» финишировал вторым на Востоке.

В сезоне-2023/24 победу в азиатской ЛЧ одержал «Аль-Аин» из ОАЭ.

