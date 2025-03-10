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10 марта 2025, 22:57

«Аль-Наср» Роналду вышел в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Аль-Наср» дома разгромил «Эстегляль» в ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов — 3:0.

У саудовского клуба дубль оформил Джон Дуран и еще один гол с пенальти забил Криштиану Роналду, для которого этот мяч стал 927-м в карьере.

Иранская команда с 45+2-й минуты играла в меньшинстве после удаления форварда Мехрана Ахмади.

«Аль-Наср» по сумме двух встреч (3-0) вышел в четвертьфинал турнира. Первый матч команд завершился нулевой ничьей. Еще одним четвертьфиналистом Лиги чемпионов АФК стал «Аль-Садд», который в параллельном противостоянии победил «Аль-Васл» (3:1, 4-2).

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Футбол
ФК Аль-Наср
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