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Сегодня, 19:00

«Аль-Наср» — «Аль-Райян»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Наср» и «Аль-Райян» встретятся в матче Лиги чемпионов АФК
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) и «Аль-Райян» (Катар) встретятся во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов Азии в понедельник, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе Университета короля Сауда в Эр-Рияде, начало — в 21.00 по московскому времени.

Матч покажет телеканал «Старт», а также онлайн-платформа «Okko Спорт» в окне ретрансляции канала. Прямой эфир начнется за пять минут до игры.

В 1-м туре Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Шортой» из Ирака (1:1), а «Аль-Райян» уступил саудовскому «Аль-Хилялю» (1:3).

В зоне «Запад» группового этапа Лиге чемпионов выступают 12 команд, каждая из которых сыграет по восемь матчей. Восемь лучших клубов попадут в плей-офф турнира.

Футбол
ФК Аль-Наср
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