«Аль-Наср» — «Аль-Кадисия»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» и «Аль-Кадисия» проведут матч в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 8 января. Игра пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе университета Короля Сауда. Стартовый свисток — в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат Саудовской Аравии. 14-й тур.

08 января, 00:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)

Трансляцию игры «Аль-Наср» — «Аль-Кадисия» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Эфир начнется в 20.30 мск.

Ключевые события и результат игры «Аль-Наср» — «Аль-Кадисия» доступны в нашем матч-центре.

В чемпионате Саудовской Аравии-2025/26 «Аль-Наср» после 12 туров набрал 31 очко и занимает вторую строчку Премьер-лиги. «Аль-Кадисия» с 24 очками расположилась на пятом месте в турнирной таблице.

40-летний капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду в сезоне Про-лиги-2025/26 провел 12 матчей, забил 13 голов и сделал 1 голевую передачу.