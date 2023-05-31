«Аль-Наср» без Роналду разгромил «Аль-Фатех»

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Фатех» в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 3:0.

Дублем отметился полузащитник Андерсон Талиска, еще один гол забил Мохаммед Маран.

Нападающий Криштиану Роналду не принимал участия в матче. 38-летний португалец не попал в заявку — ни в стартовый состав, ни в запас.

«Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии (67 очков), «Аль-Фатех» расположился на 6-м месте (43). Чемпионом страны стал «Аль-Иттихад» (72).