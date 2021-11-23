«Аль-Хиляль» стал победителем азиатской Лиги чемпионов

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» стал победителем Лиги чемпионов Азии. В финале команде обыграла клуб «Пхохан Стилерс» из Южной Кореи.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу саудитов.

«Аль-Хиляль» завоевал титул победителя Лиги чемпионов Азии в четвертый раз в своей истории. Команда гарантировала себе участие в клубном чемпионате мира, который пройдет в январе 2022 года.