«Аль-Хиляль» стал победителем азиатской Лиги чемпионов
21:40
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» стал победителем Лиги чемпионов Азии. В финале команде обыграла клуб «Пхохан Стилерс» из Южной Кореи.
Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу саудитов.
«Аль-Хиляль» завоевал титул победителя Лиги чемпионов Азии в четвертый раз в своей истории. Команда гарантировала себе участие в клубном чемпионате мира, который пройдет в январе 2022 года.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю