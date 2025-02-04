Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 23:06

Гол и две передачи Малкома принесли «Аль-Хилялю» разгромную победу над «Персеполисом»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Аль-Хиляль» одержал победу над «Персеполисом» в матче 7-го тура Лиги чемпионов АФК — 4:1. Игра прошла на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде.

Бывший нападающий «Зенита» Малком, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», отметился голом и двумя результативными передачами в этой встрече. Также за клуб из Саудовской Аравии забивали Салем Аль-Досари (дубль) и Жоау Канселу.

Автором единственного гола команды из Ирана стал Георгий Гвелесиани, реализовавший пенальти.

«Аль-Хиляль» с 19 очками лидирует в турнирной таблице «Запада». У «Персеполиса» 6 баллов и девятая позиция.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Персеполис
Читайте также
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Без «Спартака» c «Зенитом» и пока без спонсора. Как будет выглядеть еще один Кубок в России
Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР
Сына Майкла Джордана арестовали за хранение наркотиков:
Подозреваемый в убийстве пасынка рассказал о его избиении за отказ делать упражнения
Норвежские спортсмены не стремятся выступить на Олимпиаде-2026
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Миранчук сделал результативную передачу в матче против «Серветта»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости