Гол и две передачи Малкома принесли «Аль-Хилялю» разгромную победу над «Персеполисом»

«Аль-Хиляль» одержал победу над «Персеполисом» в матче 7-го тура Лиги чемпионов АФК — 4:1. Игра прошла на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде.

Бывший нападающий «Зенита» Малком, ныне выступающий за «Аль-Хиляль», отметился голом и двумя результативными передачами в этой встрече. Также за клуб из Саудовской Аравии забивали Салем Аль-Досари (дубль) и Жоау Канселу.

Автором единственного гола команды из Ирана стал Георгий Гвелесиани, реализовавший пенальти.

«Аль-Хиляль» с 19 очками лидирует в турнирной таблице «Запада». У «Персеполиса» 6 баллов и девятая позиция.