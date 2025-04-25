«Аль-Хиляль» и «Кванджу» встретятся в четвертьфинале азиатской ЛЧ

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и «Кванджу» из Южной Кореи встретятся в матче четвертьфинала Лиги чемпионов АФК в пятницу, 25 апреля. Игра пройдет в спортивном городе короля Абдуллы в Джидде, начало — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Старт», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка. Результат отслеживайте в футбольном матч-центре нашего сайта.

В предыдущем раунде Лиги чемпионов «Аль-Хиляль» прошел «Пахтакор», а «Кванджу» — «Кобе». В общем этапе «Кванджу» занял четвертое место в Восточной конференции, а «Аль-Хиляль» финишировал первым на «Западе».

Действующим победителем азиатской Лиги чемпионов является «Аль-Аин», победивший в финале сезона-2023/24 японскую «Иокогаму» (6:3 по сумме двух матчей).