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Сегодня, 17:15

«Аль-Хиляль» — «Кванджу»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Азии

«Аль-Хиляль» и «Кванджу» встретятся в четвертьфинале азиатской ЛЧ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и «Кванджу» из Южной Кореи встретятся в матче четвертьфинала Лиги чемпионов АФК в пятницу, 25 апреля. Игра пройдет в спортивном городе короля Абдуллы в Джидде, начало — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Старт», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка. Результат отслеживайте в футбольном матч-центре нашего сайта.

В предыдущем раунде Лиги чемпионов «Аль-Хиляль» прошел «Пахтакор», а «Кванджу» — «Кобе». В общем этапе «Кванджу» занял четвертое место в Восточной конференции, а «Аль-Хиляль» финишировал первым на «Западе».

Действующим победителем азиатской Лиги чемпионов является «Аль-Аин», победивший в финале сезона-2023/24 японскую «Иокогаму» (6:3 по сумме двух матчей).

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