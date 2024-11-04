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4 ноября, 23:20

Хет-трик Митровича помог «Аль-Хилялю» разгромил «Эстеглал» в азиатской Лиге чемпионов

Руслан Минаев
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«Аль-Хиляль» дома разгромил «Эстеглал» в матче общего этапа азиатской Лиги чемпионов — 3:0.

Хет-трик оформил форвард Александар Митрович. Во втором тайме у хозяев на поле появился Неймар, который провел второй матч за «Аль-Хиляль» после травмы колена. Однако, бразилец не смог доиграть встречу и был заменен за три минуты до конца основного времени.

«Аль-Хиляль» с 12 очками лидирует в таблице Лиги чемпионов, одержав 4 победы в 4 матчах.

ФК Аль-Хиляль
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