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«Аль-Хиляль» — «Аль-Шорта»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Хиляль» и «Аль-Шорта» сыграют в Лиге чемпионов АФК
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Аль-Хиляль» и «Аль-Шорта» проведут матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК во вторник, 1 октября. Игра пройдет на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире в России трансляция матча «Аль-Хиляль» — «Аль-Шорта» доступна на телеканале «Старт» (по подписке). Также встречу покажет онлайн-кинотеатр «Иви».

В про-лиге Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» занимает первое место с 15 очками в 5 турах. «Аль-Шорта» начал новый сезон чемпионата Ирака с поражения.

ФК Аль-Хиляль
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