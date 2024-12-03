«Аль-Хиляль» победил «Аль-Гарафу» в матче азиатской Лиги чемпионов

Читать «СЭ» в

«Аль-Хиляль» дома обыграл «Аль-Гарафу» (ОАЭ) в матче 6-го тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов — 3:0.

Голы забили Маркос Леонардо, Александар Митрович и Сергей Милинкович-Савич с передачи Малкома.

В другом матче «Пахтакор» дома сыграл вничью с «Аль-Аином» (ОАЭ) — 1:1.

У хозяев гол забил Отабек Журакузиев. У гостей отметился Суфьян Рахими.

«Аль-Хиляль» с 16 очками лидирует в таблице азиатской Лиги чемпионов, «Пахтакор» с 4 очками — 9-й.