«Аль-Хиляль» победил «Аль-Гарафу» в матче азиатской Лиги чемпионов
«Аль-Хиляль» дома обыграл «Аль-Гарафу» (ОАЭ) в матче 6-го тура общего этапа азиатской Лиги чемпионов — 3:0.
Голы забили Маркос Леонардо, Александар Митрович и Сергей Милинкович-Савич с передачи Малкома.
В другом матче «Пахтакор» дома сыграл вничью с «Аль-Аином» (ОАЭ) — 1:1.
У хозяев гол забил Отабек Журакузиев. У гостей отметился Суфьян Рахими.
«Аль-Хиляль» с 16 очками лидирует в таблице азиатской Лиги чемпионов, «Пахтакор» с 4 очками — 9-й.
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