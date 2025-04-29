Футбол
29 апреля, 21:52

«Аль-Хиляль» с Малкомом проиграл «Аль-Ахли» в полуфинале азиатской Лиги чемпионов

Футболисты «Аль-Ахли» празднуют гол в ворота «Аль-Хиляля».
Фото Reuters

«Аль-Ахли» обыграл «Аль-Хиляль» в полуфинале азиатской Лиги чемпионов — 3:1.

Матч прошел в Эр-Рияде на стадионе «Кингдом Арена».

У «Аль-Ахли» забили Роберто Фирмино, Айван Тони и Фирас Аль Бурайкан. Единственный гол «Аль-Хиляля» на счету Салема аль-Давсари.

Бывший нападающий «Зенита» Малком, выступающий за «Аль-Хиляль», вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру. Защитник команды Калиду Кулибали получил красную карточку на 59-й минуте.

«Аль-Ахли» сыграет в финале азиатской Лиги чемпионов с победителем полуфинала «Аль-Наср» — «Кавасаки».

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Хиляль
