Саудовские клубы «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли» встретятся в матче полуфинала Лиги чемпионов Азии во вторник, 29 апреля. Игра пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Старт» и сайт tvstart.ru по подписке. Результат игры будет доступен в матч-центре нашего сайта.

По итогам общего этапа азиатской Лиги чемпионов «Аль-Хиляль» занял первое место в Западной конференции, «Аль-Ахли» — второе, обе команды набрали по 22 очка в восьми матчах. В плей-офф «Аль-Хиляль» победил «Пахтакор» и «Кванджу», а «Аль-Ахли» — «Аль-Раян» и «Бурирам Юнайтед».

Победителем азиатской Лиги чемпионов-2023/24 является «Аль-Аин».