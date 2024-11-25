Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:30

«Аль-Гарафа» — «Аль-Наср»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов АФК

«Аль-Гарафа» встретится с «Аль-Насром» в азиатской Лиге чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

«Аль-Гарафа» из Катара встретится с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии в матче 5-го тура азиатской Лиги чемпионов в понедельник, 25 ноября. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет сайт tvstart.ru, трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет доступна по подписке.

После четырех туров Лиги чемпионов АФК у «Аль-Гарафы» — четыре очка. Катарская команда победила «Аль-Аин», сыграла вничью с «Персеполисом» и уступила «Эстеглалу» и «Аль-Васлу». «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, набрал 10 очков после побед над «Аль-Раяном», «Эстеглалом» и «Аль-Аином» и ничьей с «Аль-Шортой».

Действующим победителем азиатской Лиги чемпионов является «Аль-Аин» из ОАЭ, в финале сезона-2023/24 обыгравший японскую «Йокогаму».

Футбол
ФК Аль-Наср
Читайте также
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Мирошник заявил о попытке ВСУ устроить в Селидово «вторую Бучу»
Матч за звание чемпиона мира по шахматам-2024: основная информация
Российские силы ПВО сбили восемь баллистических ракет ВСУ
Россиянка Лысенко победила в кейрине на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку
Популярное видео
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Эстеглал» — «Пахтакор»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов АФК

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости