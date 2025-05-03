Футбол
3 мая, 17:35

«Аль-Ахли» — «Кавасаки»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов Азии

«Аль-Ахли» и «Кавасаки» сыграют в финале Лиги чемпионов Азии 3 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Аль-Ахли» и «Кавасаки» сыграют в финале Лиги чемпионов АФК в субботу, 3 мая. Начало встречи на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) — в 19.30 по московскому времени.

Трансляции азиатской Лиги чемпионов в прямом эфире для России организует канал «Старт» (по подписке). Эфир стартует в 18.50 мск. Также следить за играми турнира можно с помощью онлайн-платформы «Иви».

Узнать результат игры «Аль-Ахли» — «Кавасаки» можно в матч-центре сайта «СЭ».

«Аль-Ахли» в 1/4 финала Лиги чемпионов АФК разгромил тайландский «Бурайрам Юнайтед» со счетом 3:0, а в полуфинале выиграл у саудовского клуба «Аль-Хиляль» — 3:1.

«Кавасаки» в четвертьфинале обыграл катарский клуб «Аль-Садд» со счетом 3:2 в дополнительное время, а в полуфинале победил саудовский «Аль-Наср» — 3:2.

