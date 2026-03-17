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Академия Смолова и Мамаева в Дубае 18 марта возобновит работу в тестовом режиме

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о работе футбольной академии в Дубае (ОАЭ).

«Мы нашли локацию, на которой есть разрешения на тренировки. Если все будет хорошо, с завтрашнего дня мы должны продолжить работу в тестовом режиме. Далее будем ждать информацию по поводу нашей основной локации, которую нам должны озвучить 22 марта. Потому что есть информация, что могут продлить работу всех учебных учреждений в онлайн-режиме и закрыть объекты, связанные со школами. Мы, как и большинство академий, находимся на территории школы, поэтому все в ожидании. Тем не менее жизнь не зацикливается на нашей академии. Жизни людей важнее, и мы относимся ко всему спокойно. Главное, чтобы все были в безопасности. Человеческая жизнь важнее всего на свете», — сказал Мамаев «СЭ».

В 2023 году Мамаев и бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов открыли футбольную академию в ОАЭ.

2 марта стало известно о приостановке работы академии в связи с обстановкой в регионе.

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Павел Мамаев
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