АИК провел презентацию Джордана Ларссона в качестве новичка команды

Шведский клуб АИК провел презентацию нападающего Джордана Ларссона в качестве новичка команды.

Джордан Ларссон. ФК АИК.

4 апреля, «Спартак» объявил, что Ларссон приостановил действие контракта с московским клубом до лета этого года. Оставшуюся часть сезона 24-летний швед проведет в АИКе.

В сезоне-2021/22 Ларссон забил 2 гола в 23 матчах за «Спартак». Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2023 года.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионат России и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.