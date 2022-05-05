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Сегодня, 11:21

АИК не будет выкупать Ларссона у «Спартака»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Агент форварда Джордана Ларссона Хасан Четинкая попытается найти новый вариант для игрока «Спартака», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, АИК не будет выкупать игрока, так как клуб испытывает финансовые сложности и сможет предложить за Джордана не больше миллиона евро.

Напомним, что Ларссон воспользовался опцией, данной ФИФА, и временно приостановил контракт с московским «Спартаком». До 30 июня 2022 года он перешел в шведский АИК, в составе которого в первом же матче отличился голом и результативной передачей.

Нападающий сыграл за АИК 5 матчей в чемпионате Швеции, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aik-ne-budet-vy-kupat-larssona-u-spartaka/
Джордан Ларссон
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