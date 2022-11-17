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Сегодня, 12:55

Агузаров о Дзюбе: «Возможно, у него осталась обида, что я не смог его трудоустроить в Англию после ЧМ-2018»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный менеджер Алан Агузаров, работавший с Артемом Дзюбой, рассказал, почему у нападающего не получилось заиграть в Турции.

— Общаетесь ли вы с Артемом Дзюбой?

— Мы перестали общаться спустя некоторое время после ЧМ-2018. Возможно, у него осталась обида из-за того, что я не смог его трудоустроить в Англию. Но это не получилось не только у Агузарова, но и у Мендеша, и у людей из агентства Рио Фердинанда, и у представителей компании Base Soccer. Хотя определенный интерес к нему возникал. «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Тоттенхэм» времен Моуринью... Эти клубы на разных этапах проявляли заинтересованность в Дзюбе.

— У вас есть объяснение, почему после «Зенита» он выбрал Турцию?

— Дзюба — специфичный парень с большим эго и высокими требованиями. Я думаю, это и сыграло ключевую роль в том, что он до последнего момента не мог уехать в Европу, хотя желание у него всегда было. Заинтересованность в нем тоже всегда была.

— Предлагал ли кто-то конкретные варианты в России?

— Думаю, в России из желающих только «Рубин» мог потянуть его запросы. Но было бы странно, если бы Дзюба согласился на первую лигу. В Турции наибольшую конкретику проявил именно тот клуб, в котором он в итоге и оказался. Все остальное было на уровне разговоров.

Артема брали в «Адану» именно как игрока стартового состава. Насколько я знаю, ему дали одну из самых высоких зарплат. Там понимали, что Балотелли, скорее всего, уйдет, и с прицелом на это подписали Дзюбу. Но так сложилось, что после ухода Марио Монтелла решил поменять схему — теперь команда играет без ярко выраженного «столба». Это стало приносить результат, команда идет в тройке лидеров, но при такой схеме у Артема не было шансов играть в основе.

— Но зачем нужно было разрывать контракт?

— Точно знаю, что в большинстве клубов Турции задержки по зарплате, в той же «Адане» они тоже наверняка имеются. Но не сомневаюсь, что зимой он бы в любом случае искал новый клуб. Вопрос, что являлось основанием для расторжения контракта. Вполне допускаю, что именно задержки по зарплате. Либо же все произошло по соглашению сторон...

— При этом нельзя исключать конфликт.

— Опять же, Дзюба — специфичный парень: когда у него все хорошо, он и не расположен к конфликтам. Но тяжело за полгода превратиться из национального героя в человека, который сидит в глухом запасе в Турции. Внутренне это непросто перебороть. Допускаю, что на этом фоне действительно мог возникнуть конфликт.

Зелимхан Бакаев. «Бакаев согласился уйти в «Динамо», но Федун был принципиален: 10 миллионов, и никак иначе». Интервью Алана Агузарова
Артем Дзюба
Футбол
Алан Агузаров
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