Агент защитника «Замалека» Абдельмагида об интересе российских клубов: «Сейчас с нами никто не ведет переговоры»

Агент Анисс Беншабане, ведущий дела защитника «Замалека» Хоссама Абдельмагида, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе игрока в российский клуб в это трансферное окно.

Ранее «СЭ» сообщал, что клубы РПЛ интересуются 23-летним футболистом.

«Этой зимой несколько российских клубов интересовались Хоссамом Абдельмагидом. Но сейчас с нами никто не ведет переговоры. Большая вероятность, что защитник остается в своем клубе «Замалек» до лета», — сказал Беншабане «СЭ».

Абдельмагид в этом сезоне провел 16 матчей и забил 1 гол. Контракт «Замалека» с 23-летним защитником рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.