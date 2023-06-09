Агент Янку заявил, что футболист вряд ли вернется в «Ахмат»

Агент Траян Гергишан заявил, что румынский нападающий Габриэль Янку вряд ли вернется в «Ахмат».

«Мы общались с «Ахматом». Окончательного решения нет, но, скорее всего, Габриэль не вернется. Новая аренда? Да, такой вариант вполне возможен», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В минувшем сезоне Янку выступал за «Херманнштадт» на правах аренды из «Ахмата». 29-летний форвард провел за румынскую команду 27 матчей, отметился 4 голами и 2 результативными передачами. В грозненский клуб он перешел в 2021 году.