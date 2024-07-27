Агент Тодороски заявил, что к игроку есть интерес из России

Футбольный агент Джозеф Мануэль поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Спартака» из Суботицы Андрея Тодороски, в один из клубов РПЛ.

«Это правда, что несколько клубов из России проявляют интерес к Андрею. Мы ведем переговоры», — цитирует агента «РБ Спорт».

25-летний футболист выступает за «Спартак» с лета 2021 года. Его соглашение с сербским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,5 млн евро.