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7 января, 14:20

Агент Тикнизяна: «Станкович рассчитывает на Наира как на игрока основного состава «Црвены Звезды»

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» об отношениях игрока с главным тренером Деяном Станковичем.

«Деян Станкович рассчитывает на Наира как на игрока основного состава, который является одним из ведущих футболистов «Црвены Звезды», — сказал Клюев «СЭ».

Станкович возглавил «Црвену Звезду» 22 декабря 2025 года.

Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» в июле 2025 года. 26-летний футболист провел 25 матчей за сербскую команду во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

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Деян Станкович
Наир Тикнизян
ФК Црвена Звезда
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