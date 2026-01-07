Агент Тикнизяна: «Станкович рассчитывает на Наира как на игрока основного состава «Црвены Звезды»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» об отношениях игрока с главным тренером Деяном Станковичем.

«Деян Станкович рассчитывает на Наира как на игрока основного состава, который является одним из ведущих футболистов «Црвены Звезды», — сказал Клюев «СЭ».

Станкович возглавил «Црвену Звезду» 22 декабря 2025 года.

Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» в июле 2025 года. 26-летний футболист провел 25 матчей за сербскую команду во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.