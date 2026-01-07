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Агент Тикнизяна: «Наир готовится к матчам второй части сезона в составе «Црвены Звезды». Это главное»

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

Ранее «СЭ» сообщил, что «Краснодар» проявляет интерес к армянскому футболисту.

«Наир сейчас на сборах. Он готовится к матчам второй части сезона, Лиги Европы в составе «Црвены Звезды». Это главный момент, который сейчас происходит с Наиром. Насколько правдивы слухи об интересе к Тикнизяну? Оставлю без комментариев», — сказал Клюев «СЭ».

Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» в июле 2025 года. 26-летний футболист провел 25 матчей за сербскую команду во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4,5 миллиона евро.

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Наир Тикнизян
ФК Црвена Звезда
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