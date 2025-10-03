Агент Тикнизяна объяснил, зачем игрок получил паспорт Сербии: «Клуб предложил это, чтобы Наир не считался легионером»

Агент защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна Александр Клюев в разговоре с «СЭ» рассказал, почему футболист получил сербский паспорт.

«Клуб предложил сделать это, чтобы Наир не считался легионером. Это основная причина. Быстрый процесс получения? «Црвена Звезда» работает оперативно», — сказал Клюев «СЭ».

26-летний армянин перешел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» 1 июня 2025 года, подписав трехлетний контракт. Он провел 13 матчей за сербский клуб.