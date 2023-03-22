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Сегодня, 19:10

Агент Сиболди заявил, что СМИ связывались с ненастоящим представителем вингера «Тигрес» Фульхенсио

Алина Савинова
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Гастон Сиболди, агент вингера «Тигрес» Раймундо Фульхенсио, рассказал об интересе к футболисту от российских клубов.

16 марта сообщалось, что Фульхенсио интересуются два клуба РПЛ. После этого агент Аллан Гарсия заявил, что ему поступало несколько звонков из России по футболисту, но официального предложения не было.

«Аллан Гарсия раньше работал на меня, был юристом компании, но он не является представителем футболиста Раймундо Фульхенсио. Я являюсь агентом игрока. Интерес к Фульхенсио проявляет один клуб из Москвы, второй из другого региона. Интерес существует, но пока официальных документов не было», — приводит Metaratings.ru слова Сиболди.

За «Тигрес» вингер сыграл 62 матча, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-siboldi-soobshil-chto-smi-svyazyvalis-s-nenastoyashim-predstavitelem-vingera-tigres-fulkhensio-kotorym-interesuyutsya-kluby-rpl-237500/
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