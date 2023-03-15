Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:07

Агент Петреску: «Пока никто никаких предложений из России не делал»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Николай Пырнеу, представляющий интересы главного тренера «Клужа» Дана Петреску, заявил, что румыном не интересовались клубы из России.

«Не знаю, есть ли интерес, на нас никто не выходил. Если будет какое-то конкретное предложение, то оно будет обсуждаться и обдумываться. Но пока никто никаких предложений не делал. Предложение из ФНЛ? Любое предложение интересно, неважно, из России или не из России, и может рассматриваться», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Петреску возглавил «Клуж» в августе 2021 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством заняла второе место в чемпионате Румынии. Ранее румынский специалист работал в «Кубани» и «Динамо».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-pyrneu-nikakikh-predlozhenii-iz-rossii-po-petresku-ili-futbolistam-iz-chempionata-rumynii-net-235696/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Дан Петреску
Футбол
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спортсмены должны выступать без дискриминации». Международные организации отвечают сторонникам бана России
Звезде украинской гимнастики сократили наказание за допинг. И не объяснили почему
В Екатеринбурге двоих детей нашли рядом с телами мертвых родителей
Чем известен блогер Максим Лютый: биография
Что происходит с Wildberries
Когда российские войска возьмут Бахмут
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лодыгин рассказал, что после сезона в «ПАС Янине» ему сделали предложения все клубы Греции
Новости
RSS RSS
Все новости