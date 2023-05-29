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Сегодня, 19:01

Агент Петреску рассказал, что тренер хочет вернуться в Россию

Алина Савинова
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Футбольный агент Николай Пырнэу рассказал, что румынским главным тренером «ЧФР Клуж» Даном Петреску интересуются преимущественно клубы из арабских стран.

«Сейчас по нему нет звонков и разговоров из России. Будет предложение — будем обсуждать. Дан четыре раза выиграл чемпионат Румынии. У него есть несколько предложений, особенно из арабских стран. Но хотелось бы остаться в Европе. Сам Дан мне не раз говорил, что хочет вернуться в Россию. Так что будем ждать предложений», — приводит «РБ Спорт» слова Пырнэу.

Петреску работал в таких российских клубах, как «Кубань» и «Динамо». С 2021 года 55-летний специалист возглавляет «ЧФР Клуж».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-petresku-u-dana-est-neskol-ko-predlozhenij-no-on-hochet-vernut-sya-v-rossiyu/
Дан Петреску
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