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Сегодня, 21:04

Агент Обольского сообщил, что футболист пока не планирует возвращаться в Россию

Алина Савинова
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Дмитрий Кигинько, агент нападающего «Культураль Леонеса» Николая Обольского, рассказал, как обстоит ситуация с будущем футболиста.

«Переговоры с «Санта-Коломой» Николай не вел и не рассматривает этот клуб для продолжения карьеры. В принципе, очень тяжело сравнивать чемпионаты Андорры и Испании. Николай не планировал переход в другой чемпионат, его все устраивает в «Культураль Леонеса», команда неплохо выступает, ее возглавляет бывший тренер «Рубина» Эдуардо Докампо, который хорошо говорит по-русски», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Также он ответил на вопрос, готов ли Обольский вернуться в Россию.

«Николай хочет остаться в Испании. Россия — менее приоритетный вариант, но при хороших вариантах будем думать. Предложения из РПЛ поступают каждый год, зарплата предлагается выше, чем в «Культурале», но пока есть желание реализовать себя именно в Испании», — добавил Кигинько.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел 11 матчей в составе «Культурале», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-obolskogo-predlojenia-iz-rossii-est-kazhdyi-god/
Николай Обольский
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