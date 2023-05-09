Агент Николича отреагировал на информацию о возможном назначении тренера в «Партизан» или «Маккаби Хайфа»

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, отреагировал на интерес «Партизана» и «Маккаби Хайфа» к сербскому специалисту.

«Сейчас есть интерес от многих клубов, но решать будет Марко. Он отдохнул хорошо. Можно сказать, что он соскучился по работе, и думаю, что скоро найдет себе команду. Когда он возглавит клуб? Это должно было произойти давно, но Марко сам захотел взять паузу», — приводит слова Николича Metaratings.ru.

Последним клубом 43-летнего тренера стал московский «Локомотив», который он покинул в 2021 году. В сезоне-2020/21 Николич вместе с железнодорожниками стал обладателем Кубка России.