Агент Хайкина: «Никита получает норвежский паспорт. Если пригласят в сборную России, он примет решение»

Агент вратаря клуба «Буде-Глимт» Никиты Хайкина Эмефи Атта рассказал, что футболист занимается получением норвежского паспорта.

«Сейчас Никита проходит процедуру получения норвежского паспорта. Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже. Если его пригласят в сборную России, то он примет решение», — приводит слова агента Sport24.

По словам агента, он и футболист пока не обсуждали вопрос игры за сборную России, потому что к ним пока никто не обращался.

2 мая тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил «СЭ», что Хайкин будет рассматриваться на матчи сборной России в июне.

В июне национальной команде предстоит сыграть с Нигерией в «Лужниках» (6 июня) и с Белоруссией в Минске (10 июня).