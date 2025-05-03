Футбол
3 мая, 13:52

Агент Хайкина: «Никита получает норвежский паспорт. Если пригласят в сборную России, он примет решение»

Агент заявил, что Хайкин проходит процедуру получения норвежского паспорта
Ана Горшкова
Корреспондент
Никита Хайкин.
Фото Global Look Press

Агент вратаря клуба «Буде-Глимт» Никиты Хайкина Эмефи Атта рассказал, что футболист занимается получением норвежского паспорта.

«Сейчас Никита проходит процедуру получения норвежского паспорта. Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже. Если его пригласят в сборную России, то он примет решение», — приводит слова агента Sport24.

Никита Хайкин.«Я люблю эту страну». Российский вратарь Хайкин захотел стать гражданином Норвегии

По словам агента, он и футболист пока не обсуждали вопрос игры за сборную России, потому что к ним пока никто не обращался.

2 мая тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил «СЭ», что Хайкин будет рассматриваться на матчи сборной России в июне.

В июне национальной команде предстоит сыграть с Нигерией в «Лужниках» (6 июня) и с Белоруссией в Минске (10 июня).

Источник: Sport24
Никита Хайкин
Сборная России по футболу
ФК Буде-Глимт
  • Alex K.

    Слушай, не поверишь, сам не хочу, да!

    04.05.2025

  • Горын

    Демократии? Откуда в нацистской гейропе демократия?

    04.05.2025

  • Горын

    О боже! Свозить сраку в Турцию предел мечтаний.

    04.05.2025

  • Rutozid

    > Сколько же в нас злобы, ненависти и зависти. Ты перечисленное перепутал с равнодушием к мечущимся никитам хайкиным и отзеркалил сам себя. Любой автор всегда пишет о себе.

    03.05.2025

  • Рабинеришко

    ты нам тут нафиг не сдался

    03.05.2025

  • Рабинеришко

    иди в жопу со своими дебильными мыслями. откуда такие дауны берутся вообще

    03.05.2025

  • Рабинеришко

    мозги твои вытекают

    03.05.2025

  • Рабинеришко

    вата - это то что ты себе в плавки на пляже подсовываешь, чтобы значительней казаться))) лох

    03.05.2025

  • _SAP_

    Факин! Идёт лесом в норвежские болота

    03.05.2025

  • Evgeny Sidorov

    Даже и думать нечего, получай!

    03.05.2025

  • kolos249

    Да и хрен с ним!

    03.05.2025

  • ...а,что тут завидного? не понимаю. еврейский паспорт это так! фамилия,знаете ли навеяла. ХАЙКИН,РАЙКИН,БЛЮМКИН....

    03.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    да и хайкин с ним нахрен он нужен

    03.05.2025

  • Mark Kaminer

    завидно...понимаю)) еврейский паспорт это как?

    03.05.2025

  • ValeraK

    Срочно отправляем в Норвегию Укупника, чтобы он сожрал этот паспорт Хайкина =))

    03.05.2025

  • ValeraK

    Бухаев?)

    03.05.2025

  • IQ-87%

    Какой глупый вопрос-зачем он нам-что бы другим не достался- не сьем так надкусаю- не надо забывать народное творчество

    03.05.2025

  • Илья53

    Чуваку 30 лет , играет за ноунейм какой-то , какая сборная

    03.05.2025

  • Bruno Spencer

    неиначе, кто ж ещё))

    03.05.2025

  • ёzhic8

    немцы

    03.05.2025

  • Bruno Spencer

    кто поставил дизлайк - интересно почему?))

    03.05.2025

  • ёzhic8

    Агент футболиста: если нам поступит предложение, от сборной Норвегии - мы его примем. А если из России - то его примем, тоже

    03.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Практически... отрезанный ломоть ..

    03.05.2025

  • Николай Викторов

    Все верно!!!! Норвежец обязан играть за норвегию. Какое отрошение норвежец хайкин имеет к России? Пральна, никакого)

    03.05.2025

  • Alex K.

    Приятно послушать экспертов!

    03.05.2025

  • Alex K.

    Вы не поверите, они русскоязычных и из Европы планируют привлекать, мне уже задолбали рекламу показывать, тут расчет точно на психически больных.

    03.05.2025

  • Михаил Тагилов

    А о чем еще писать СЭ? Еврей Хайкин, 30 летний перспективный вратарь получает норвежский паспорт. Искренне, удачи ему в этом начинании. К 30 годам застолбил место в воротах норвежского клуба. "Ну и?". За ним МЮ, Бавария толкаются локтями в очереди?

    03.05.2025

  • Исаев Игорь

    невидаль какая, еврей получает пятый паспорт

    03.05.2025

  • Vadim A

    В чем фарт ? )) Ты там был хоть раз? Через месяц завоешь и сбежишь

    03.05.2025

  • совва

    интервью смотрел, у него этих гражданств штуки 4... ну будет 5 и что?)

    03.05.2025

  • Dreamlike

    Какое тут решение принимать, если подфартило с новегиан паспортом

    03.05.2025

  • EAst17

    какой же бред , туда даже прибалты с поляками не особо рвутся

    03.05.2025

  • george64

    Человек принял решение о гражданстве. Дело уже обычное и его личное. А в чем для нас радость-то?

    03.05.2025

  • chimega

    Тема стара, как сама Россия. Эмигранты были всегда. И в своей основе весьма успешные люди. Чужая душа - потёмки. И всегда найдутся как поддерживающие такие решения, так и ярые противники оных. Такова жизнь. )

    03.05.2025

  • Топотун

    А Чика ?

    03.05.2025

  • Dim711

    Андрес Бревик тоже из демократии вытекает.

    03.05.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Попутного ветра – Хайкин!

    03.05.2025

  • игорь осипов

    У меня только один вопрос! Зачем нам 30 летний футболист, который и так уже имеет израильское и британское гражданство? Он что? Молодой 18 летний вундеркинд? Или у нас настолько плохо с вратарями что в ворота некого ставить?

    03.05.2025

  • Александр Коваль

    Ну он вобщем то за сборную особого и не играл

    03.05.2025

  • Спринт

    Пальцев одной руки будет явно многовато .. для перечня более или менее нормальных российских голкиперов.

    03.05.2025

  • Топотун

    У тебя гражданство Андромеда.

    03.05.2025

  • Топотун

    Лизал им письку ?

    03.05.2025

  • Топотун

    Зачем тогда Гильерме ?

    03.05.2025

  • Топотун

    Спирт, сыграй на виолончели !

    03.05.2025

  • Спринт

    Вратарю нужно играть не "балаганные" матчи со смешными противниками, а в официальных матчах. Век спортивный короток, и никто из нормальных футбольных болельщиков не упрекнет Никиту, если он будет играть в воротах сборной Норвегии. Остальная дилетантская псевдо-патритичная плесень из идиотических фанов и примитивных болел внимания не заслуживает.

    03.05.2025

  • Александр Коваль

    Уж кого-кого, а киперов у нас хватает.

    03.05.2025

  • Спартаксис г.м.

    Видать Никита любитель сюрстреминга... Слышал, норвежки особо славятся этим, хм, "блюдом":rofl:

    03.05.2025

  • а и то верно...

    03.05.2025

  • пущай себе получает! по фигу! хоть норвежский,хоть еврейский,хоть ишо какой....

    03.05.2025

  • Filin63

    Ну правильно делает. Если сборной России не нужен хороший вратарь, то Норвегия не откажется. Удачи ему!

    03.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Я бы тоже позавидовал, но не умею А потому завистников - вшею!

    03.05.2025

  • Топотун

    Ему нужна ханка.

    03.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    В России возможно гражданство только одно Другие оно не признает все равно Но если сам не доложишь на себя То к ответственности может привлечь родная страна

    03.05.2025

  • 4rfv5tgb

    Ну и хай с ним

    03.05.2025

  • Владимир К.

    Ничего, новые граждане из Средней Азии спасут сверхдержаву. Я думаю, импортозамещение пошло бы быстрее и успешнее, если бы нам, "старым" гражданам предложили некую сумму денег на выезд, чтобы мы не мешали создавать новый государствообразующий народ. Но эти жлобы скорее всех уморят, чем хоть копейку выделят.

    03.05.2025

  • Владимир К.

    А тебе кто-то вообще нужен?)

    03.05.2025

  • Bruno Spencer

    немцы тоже так думали во второй половине 30х годов прошлого века))

    03.05.2025

  • Berkut-7

    В России можно хоть 5 гражданств , государству похрену с 1993 года на это дело.

    03.05.2025

  • Александр

    У вас только черное и белое, радость или ненависть? Других эмоций не бывает? Вам к доктору! Лично я диз поставил потому что мне похер. Не считаю что он прям как то сильно нужен нашей сборной. С вратарями у нас проблем нет. Опять же, человек к России отношение особо то и не имеет. Поэтому максимально похер

    03.05.2025

  • Derbist

    Он прям так нужен?

    03.05.2025

  • Топотун

    Теперь просто Буде

    03.05.2025

  • Байба Бендика

    Вот и весь Хайкин кончился....

    03.05.2025

  • фанат

    Я чего то не понял народ, аж 7 человек вот так:thumbsdown:, вместо того что бы порадоваться за Никиту. Сколько же в нас злобы, ненависти и зависти.

    03.05.2025

  • hottie

    Логичное решение после стольких лет в Норвегии.

    03.05.2025

  • Petr Ryabtsev

    Ну а что, ездить на товарники с узбекистонами-таджикистонами? Или третьей сборной Брунея заплатят, чтобы они приехали и усладили взор старичка, думающего, что нас не все еще послали...

    03.05.2025

  • Лихаим Мойше

    Как хорошо, что иврейцы по-тихоньку от нас линяют!

    03.05.2025

  • spar001

    раз получает паспорт, значит уже все решил...

    03.05.2025

